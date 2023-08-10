Уловы в реках и озерах перевалили за 40 тысяч тонн

В пресноводных водоемах России к 9 августа освоено почти 43 тыс. тонн рыбы. Больше всего поймали в Западно-Сибирском бассейне — около 16 тыс. тонн.

«На водных объектах Дальнего Востока добыто около 5,7 тыс. тонн, в Северном бассейне — более 1,74 тыс. тонн (+13% к уровню прошлого года), в Западном бассейне — на уровне прошлого года, около 3,3 тыс. тонн, в Азово-Черноморском — свыше 2 тыс. тонн», — рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

По его данным, предприятия Волго-Каспия добыли 12 тыс. тонн пресноводной рыбы это на 6,3% выше уровня 2022 г.

В Восточно-Сибирском бассейне освоение пресноводных объектов увеличилось на 17,5% — до 121 тонны.

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