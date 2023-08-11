«Краснокнижная» рыбалка ударила по кошелькам браконьеров

В Тобольске двое мужчин предстали перед судом за нелегальную добычу ценной рыбы. Наказанием стали условные сроки, кроме того, с фигурантов солидарно взыскали сумму ущерба — более 5,6 млн рублей.

Мужчины признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ и части 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконный вылов водных биоресурсов, в том числе занесенных в Красную книгу России).

Как рассказали Fishnews в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, злоумышленники с 20 апреля по 30 июня прошлого года выловили сетью 5 сибирских осетров, 606 стерлядей и 6 нельм. Промысел браконьеры вели на Иртыше в запрещенном для рыбалки месте.

Суд назначил фигурантам наказание в виде взыскания причиненного ущерба и лишения свободы на пять лет шесть месяцев условно каждому с испытательным сроком два года шесть месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

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