В Соединенных Штатах разработали «рыбную» стратегию

Профильное ведомство США представило первую в истории страны стратегию в области рыболовства. Она направлена на повышение устойчивости американской рыбной отрасли в условиях климатических изменений и других вызовов времени.

Стратегия, опубликованная Службой рыболовства Национального управления океанографии и атмосферных исследований Соединенных Штатов (NOAA Fisheries), прошла несколько раундов обсуждений с заинтересованными сторонами и период общественных слушаний. Документ согласуется с целями администрации президента Джо Байдена по восстановлению экономики, экологической устойчивости и устойчивости к изменению климата, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на пресс-релиз NOAA.

Стратегия также отвечает на ряд глобальных вызовов, в частности, изменение климата, пандемию коронавируса, появление новых технологий и способов использования океана, а также значительную нехватку рабочей силы и старение инфраструктуры.

Для реализации стратегии в NOAA намерены сосредоточиться на достижении четырех основных целей: поддерживать или увеличивать устойчивую добычу рыбы в природных условиях; увеличивать устойчивое производство продукции аквакультуры; обеспечивать доступ участникам отрасли к внутреннему и мировому рынкам; укреплять рыбное хозяйство США в целом.

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