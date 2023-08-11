Крабовые аукционы ожидаются осенью

Новые крабовые аукционы с инвестиционными обязательствами могут пройти уже в последней декаде октября. Такие сроки рассчитаны с учетом возможного утверждения в сентябре общего допустимого улова.

Сроки проведения новых крабовых аукционов зависят от выпуска приказа об общем допустимом улове. Согласно правилам проведения торгов, при расчете начальной цены лота должен использоваться размер квоты.

С учетом выхода приказа Министерства сельского хозяйства РФ об утверждении ОДУ на предстоящий год 10 сентября и выпуска приказа Росрыболовства о распределении общего допустимого улова по видам квот 29 сентября новая волна крабовых аукционов может пройти уже в период с 20 по 26 октября, в течение нескольких дней, как это было в первую волну. Как стало известно Fishnews, такие сроки прорабатываются регулятором. Торги, как и на первом этапе, будут проходить в электронном формате.

С учетом указанных сроков предполагается, что договоры с победителями аукционов будут заключены до 20 декабря, а значит, по закону, компании смогут ловить по приобретенным долям уже в следующем году.

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