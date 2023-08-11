На акватории Башкирии приглашают рыбоводов

В Республике Башкортостан на аукцион выставлены шесть речных и озерных участков для индустриальной и пастбищной аквакультуры. Заявки принимаются до 11 сентября.

Торги организует Волго-Камское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, два рыбоводных участка площадью 30 га и 83 га расположены на озерах Булашовское и Исяккуль соответственно. Эти РВУ предназначены под пастбищную аквакультуру. Четыре остальных — площадью от 0,16 га до 3,8 га — расположены реках Буй, Ик и Кама. Здесь предполагается осуществление индустриальной аквакультуры.

Стартовые цены озерных участков — 240 тыс. и 664 тыс. рублей, речных — от 120 рублей до 2,9 тыс. рублей.

Аукцион предполагается провести 19 сентября в Самаре. Акватории предоставляются на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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