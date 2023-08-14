Россия планирует переговоры с Китаем по веттребованиям к рыбе

Россельхознадзор может подписать с китайской стороной протокол о ветеринарно-санитарных требованиях к рыбной продукции, экспортируемой из России в КНР, — такие переговоры поддержало правительство РФ.

Правительство приняло согласованное с МИД предложение Минсельхоза о проведении переговоров в сфере двусторонней торговли с Китаем — об этом говорится в распоряжении кабмина от 10 августа 2023 г. № 2164.

Как сообщает корреспондент Fishnews, правительство одобрило проведение переговоров о подписании протокола между Россельхознадзором и Главным таможенным управлением КНР о требованиях к проведению инспекции и карантина и ветеринарно-санитарных требованиях к рыбной продукции дикого промысла, экспортируемой из РФ в Китайскую Народную Республику.

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