Изобретениям для рыбной отрасли поможет конкурс Россельхозбанка

Россельхозбанк в партнерстве с отечественными вузами и крупными игроками рыбопромышленного комплекса проведет конкурс запатентованных научных изобретений в рыбном хозяйстве.

Конкурс пройдет с 14 августа по 9 ноября, сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхозбанка. Подать заявку на платформе «РСХБ в цифре» можно будет с 14 августа до 5 сентября.

Принять участие приглашают патентодержателей разных категорий — от студентов и аспирантов вузов до сотрудников лабораторий и НИИ. Претенденты получат возможность превратить результат своих научных исследований в готовый к первой продаже коммерческий продукт, а также получить консультацию по его коммерциализации.

Для подачи заявки участник должен будет внести данные о патенте и самом изобретении и пройти первичную проверку. Эксперты РСХБ и партнеры отберут наиболее перспективные изобретения и окажут поддержку в проработке продукта для презентации во время демо-дня.

В финале участники выступят на презентационной сессии, где расскажут о своих продуктах и достижениях ключевым игрокам рынка.

«Конкурс изобретений, организованный Россельхозбанком, — отличная возможность для студентов и молодых ученых проявить себя и сделать первый шаг к коммерциализации своих исследований. В рамках конкурса мы взяли фокус именно на инновации в рыбном хозяйстве — фиштех, чтобы стимулировать развитие этого молодого, но невероятно перспективного направления», — отметила директор Центра развития финансовых технологий РСХБ Елена Батурова.

Победители конкурса будут размещены на витрине патентов Россельхозбанка и приглашены на встречу закрытого «АгроИнвест Клуба», организованного при поддержке РСХБ.

Клуб представляет собой закрытое сообщество из более чем 120 опытных инвесторов, представителей агрохолдингов, венчурных фондов, крупных компаний, которые видят новые бизнес-возможности в агротехнологиях и готовы активно поддерживать рост самых перспективных стартапов. Приглашенные участники смогут представить свои решения на питч-сессии, заявить о себе и получить возможность привлечь инвестиции на реализацию проектов.

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