Нерестовую ряпушку ЯНАО проверили ученые

Специалисты Тюменского филиала ВНИРО завершили исследования на реке Щучьей в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Ученые оценивали биологические параметры нерестового стада сибирской ряпушки.

Исследования прошли в рамках государственного мониторинга, работы выполняли сотрудники лаборатории рыбохозяйственной экологии. У пойманных особей определяли возраст, длину, массу, пол, коэффициент жирности и готовность к нересту, рассказали Fishnews в пресс-службе филиала.

Специалисты ВНИРО не только изучили состояние водных биоресурсов, но и взяли гидробиологические и гидрохимические пробы для оценки экологического состояния реки.

Отмечено, что сибирская ряпушка — важнейшая промысловая рыба в полярной части ЯНАО, а также объект любительского и спортивного рыболовства. Полученные после полного анализа данные лягут в основу рекомендаций допустимого вылова ряпушки на 2025 г.

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