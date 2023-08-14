Следить за «переодеванием» лобстера поможет компьютер

В Институте рыболовных исследований Тайваня разработали компьютерный алгоритм, предсказывающий линьку лобстера. Ожидается, что изобретение поможет аквафермам снизить издержки производства и увеличить поставки лобстера в мягком панцире.

Система позволяет предсказать точное время линьки, анализируя изменения в поведении лобстера, в его панцире и по другим визуальным признакам, пишет газета Taipei Times со ссылкой на информацию института.

Разработавший новую технологию исследователь Чен Минчон считает, что с ее помощью акваферма на 10 тыс. лобстерных клеток сможет сэкономить 20-30% рабочего времени.

Всем лобстерам, находящимся под наблюдением, присваивается специальный цветовой код. Зеленый означает, что состояние особи стабильно; желтый указывает, что лобстер должен сбросить панцирь в течение суток; а красный сигнализирует персоналу о необходимости срочно изъять животное из клетки, пока до него не добрались сородичи. Дело в том, что эти ракообразные с удовольствием пожирают друг друга, сообщает корреспондент Fishnews.

Пересадка в индивидуальные клетки позволяет предотвращать гибель недавно полинявших лобстеров, однако непредсказуемость циклов линьки требует круглосуточного наблюдения. Оно обходится аквафермам очень дорого. Отмечено, что новая система позволяет значительно снизить издержки на мониторинг.

В то же время многие рестораны французской и японской кухни предпочитают покупать лобстеров в мягком панцире, стоимость которых достигает примерно 62,6 доллара за килограмм. Поэтому, по словам Чена Минчона, новая система позволит аквафермам как снизить затраты, так и повысить свою конкурентоспособность.

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