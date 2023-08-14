Минсельхоз готовится обновить «рыбацкий» регламент для КМНС
Для коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока готовят новый административный регламент по организации традиционного рыболовства. Документ разработали в Минсельхозе России.
Проект приказа об утверждении административного регламента о предоставлении водных биоресурсов в пользование для рыболовства в целях ведения традиционной хозяйственной деятельности КМНС опубликован на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews.
Антикоррупционная экспертиза документа будет проходить до 17 августа. С его принятием утратит силу нынешний регламент, утвержденный приказом Минсельхоза от 7 мая 2018 г. № 196.
Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.
Fishnews