Рыбопереработка Калининградской области улучшает показатели

Калининградская область наращивает объемы выпуска рыбной продукции. В первом полугодии произведено 152,1 тыс. тонн — на 17% больше, чем за аналогичный период 2022 г.

Производство мороженой рыбы в области в первом полугодии увеличилось до 104,3 тыс. тонн (+3%), сообщили Fishnews в пресс-службе регионального агентства по рыболовству. Выпуск рыбных консервов по данным ведомства, достиг 41,8 млн условных банок, это 88% от объема, изготовленного за аналогичный период 2022 г.

Общий объем добычи водных биоресурсов всеми калининградскими рыбаками за шесть месяцев составил 99,8 тыс. тонн. Результат на отчетную дату прошлого года превышен на 2%.

В агентстве прогнозируют сохранение объемов производства рыбной продукции на уровне предыдущего года в условиях стабильного вылова и введенных новых перерабатывающих мощностей.

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