Лососей в магаданских реках считают с беспилотников

В Магаданской области ученые стали чаще применять беспилотники для наблюдений за лососевыми. В этом году проведено 20 выездов на различные участки рек Тауйской губы для обследования нерестилищ с воздуха.

Специалисты лаборатории лососевых рыб и аквакультуры Магаданского филиала ВНИРО начали эксперименты с использованием беспилотных летательных аппаратов для аэровизуальных исследований в прошлом году. В новом сезоне охват работ расширился. Ученые выполнили 20 выездов на различные участки рек Тауйской губы для обследования нерестилищ лососевых и учета численности производителей.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ВНИРО, наблюдения проводились на основных лососевых реках — Ола, Дукча, Армань, Ойра, Яна, Тауй — и их притоках. Учитывалось как местоположение существующих нерестилищ, так и появление новых, активность нереста, количество подходящих производителей и уже отнерестившихся особей.

Судя по текущим результатам наблюдений, нерестилища горбуши заполнены, а кета в силу сезонности встречается пока единично. Ученые планируют продолжать работы до завершения массового нерестового хода лососей.

Рыбохозяйственные исследования с использованием новых технологий, в том числе беспилотных летательных аппаратов, во Всероссийском НИИ рыбного хозяйства и океанографии считают очень перспективным направлением. «Мы уже не первый год отрабатываем технологию учета подходов нерестовой сельди и исследования ее нерестилищ с помощью БПЛА. В 2023 году начали переносить этот опыт на лососевые реки», — отметил руководитель Магаданского филиала Евгений Метелёв.

По его словам, о полноценных исследованиях, способных заменить традиционный авиаучет, речи пока не идет. Краткосрочная цель магаданских ученых — изучать с помощью беспилотных аппаратов близлежащие реки. Но с развитием беспилотных технологий и повышением их доступности полный переход на аэровизуальные исследования с использованием БПЛА выглядит реальным.

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