В Тауйской губе ученые следят за нерестом сельди

Специалисты Магаданского филиала ВНИРО продолжили ежегодное исследование нерестовых миграций тихоокеанской сельди, границ ее нерестилищ и условий нереста. Подходы этой рыбы к северному побережью Охотского моря начались с середины мая.

Наблюдения ведутся на побережье Амахтонского залива (в районе поселка Янский) и в Ольской лагуне, сообщили Fishnews в пресс-службе МагаданНИРО.

Планируется выполнить оконтуривание и оценку площади нерестилищ сельди путем авиаучета, для которого используются легкие беспилотники. Также будет оцениваться степень обыкрения субстратов и производиться сбор материалов по биологическому состоянию нерестовой сельди.

Полученные результаты дадут возможность оценить параметры нереста в текущем году, сравнить их с данными прошлых лет и спрогнозировать величину будущих поколений тихоокеанской сельди.

Массовые подходы нерестующей сельди в Ольскую лагуну были отмечены 16-17 мая. Этим традиционно воспользовались жители близлежащих поселков и Магадана — во время отлива они вручную собирали сельдь, не покинувшую лагуну.

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