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Конопляную муку хотят использовать как основной компонент корма для атлантического лосося

Британские ученые хотят кормить рыбу коноплей

Команда исследователей из Соединенного Королевства проводит испытания по использованию семян конопли в качестве источника протеина для рыбьего корма. Пока влияние конопляной муки на лосося «исключительно положительное», отмечают специалисты.

В прошлом году был проведен первый этап работ: ученые исследовали, как семена конопли можно включить в рацион лососей в Шотландии. Команда протестировала два типа муки из семян на соответствие целому ряду факторов, таких как усвояемость организмом рыбы, влияние на ее рост и здоровье кишечника.

Оказалось, что семена конопли обладают питательностью, сопоставимой с питательностью сои и рыбной муки — наиболее распространенными источниками белка для рыбьих кормов, отмечает датский отраслевой портал Fisker Forum.

Доцент Института аквакультуры Стерлингского университета Моника Бетанкор считает, что проведенные испытания доказывают возможность замены сои белком из конопли с точки зрения усвояемости, питательности и влияния на рост рыбы. По мнению ученой, влияние конопляной муки на лосося было исключительно положительным.

По информации портала, следующий этап тестирования — изучение влияния длительного использования кормов на основе конопляного белка. Эксперимент пройдет при поддержке Инновационного центра устойчивой аквакультуры и Института аквакультуры Стерлингского университета. Кроме того, один из крупных производителей атлантического лосося — компания Mowi — поможет ученым в разработке рецептуры и производстве корма. А выращиванием конопли займутся фермеры в округах Ангус и Абердиншир.

Исследовательская группа попытается определить возможность коммерческого использования белка из конопляной муки в качестве ингредиента рыбьего корма, разработать его оптимальный состав, а также протестировать вторичные ингредиенты, которые будут добавлены в итоговый продукт.

Кроме этого, специалисты намерены определить методы измерения углеродного следа всего процесса — начиная с выращивания конопли и заканчивая использованием ее в качестве компонента корма.

Как сообщает корреспондент Fishnews, прошлым летом правительство Великобритании опубликовало дорожную карту «Конопля-30» — десятилетнюю стратегию по превращению промышленной конопли в одну из основных сельхозкультур Соединенного Королевства. По оценкам экспертов, это может дать экономике дополнительные 700 млн фунтов стерлингов в год, а также поможет поглощать до 1 млн тонн углекислого газа ежегодно.

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