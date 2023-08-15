Работа в режиме «прибрежки» потребует подать заявление

С 1 сентября территориальные управления Росрыболовства приступят к приему заявлений об определении вида рыболовства на 2024 г. Заявки нужно будет подать тем предприятиям, которые рассчитывают осваивать квоты в режиме прибрежного рыболовства либо прибрежного и промышленного.

Росрыболовство готовится к заявочной кампании по определению вида рыболовства на предстоящий год. Прием заявлений будет открыт с 1 сентября по 1 октября 2023 г. Документы будут принимать теруправления ведомства по месту регистрации пользователя водных биоресурсов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, федеральное агентство уже опубликовало рекомендуемую форму заявки, а также образцы заполнения в случае, если предприятие планирует заниматься прибрежном рыболовством и в случае, если оно собирается работать в режиме «прибрежки» и промышленного лова. Также ведомство разместило инструкцию, каким образом нужно заполнять в заявлениях позиции «Размер доли квоты» и «Размер части доли квоты».

Напомним, что по закону предприятия могут ежегодно выбирать, в каком режима осваивать долю квоты вылова в морских водах и долю международной квоты. Объемы для «прибрежки» рассчитываются с повышающим коэффициентом, но предприятию нужно будет соблюдать определенные требования по доставке улова и продукции.

В Росрыболовстве обратили внимание на то, что при подготовке заявки надо ориентироваться на распоряжение правительства от 18 ноября 2017 г. № 2569 о перечнях видов биоресурсов для промышленного и прибрежного рыболовства.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews