Сазан пополняет водоемы Челябинской области

В Шершневское водохранилище Челябинской области выпустили 10 тыс. мальков сазана для компенсации экологического ущерба. Планируется, что эта рыба поможет уменьшить численность малоценных видов в акватории.

В выпуске приняли участие представители Нижнеобского теруправления Росрыболовства и региональных ведомств, в том числе министерства дорожного хозяйства, которое компенсировало нанесенный ущерб.

Подобные мероприятия проводятся в области ежегодно. В этот раз новыми «жителями» водохранилища стали 10 тыс. экземпляров молоди сазана навеской 63 г., сообщили Fishnews в пресс-службе теруправления.

«Сазан здесь хорошо растет. Он «почистит» малоценную, тугорослую рыбу, которая съедает кормовую базу и чрезмерно размножается. Если в водоеме нет таких хищников, как сазан, становится слишком много рыбы и она перестает расти, мельчает», — отметил начальник отдела рыбоохраны по Челябинской области Руслан Фетисов.

Осенью в Шершневское водохранилище планируют выпустить еще 140 тыс. молодых сазанов. Также зарыбления ожидают озера Смолино в Челябинске и Синара в Снежинске.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews