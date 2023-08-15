Питер подберет меры борьбы с «цветением» прудов
Администрация Санкт-Петербурга намерена заказать исследование биологических методов противодействия развитию сине-зеленых водорослей. Цель — практическое применение результатов изысканий на городских водоемах.
Объявление о конкурсе разместил на сайте Единой информационной системы в сфере закупок комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга. Максимальная цена контракта — 19,1 млн рублей.
Как сообщает корреспондент Fishnews, для экспериментов выделены шесть прудов. Срок проведения научных работ — до 1 марта 2025 г.
Исследователям предстоит апробировать и оценить перспективы использования таких методов регулирования «цветения», как:
— биологическая реабилитация водоема путем внесения фотосинтезирующих растений – хлореллы Chlorella kessleri ВКПМ А1-11 ARW;
— применение альгицида нового поколения на основе веществ — аллелохемиков водных растений;
— использование воздушно-водных макрофитов для удаления избыточных азотно-фосфорных соединений из водоема;
— снижение содержания биогенных элементов в водоеме с использованием регламента вселения и удаления погруженной высшей водной растительности.
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