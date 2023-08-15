В Анадырском лимане закрывают промысел лосося

Комиссия по анадромным Чукотского автономного округа решила с 16 августа закрыть промышленный лов тихоокеанских лососей в бассейне Анадырского лимана. Причиной названы слабые подходы рыбы.

Протокол заседания комиссии опубликован на сайте Северо-Восточного теруправления Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Участники заслушали доклад о приоритете пропуска производителей на нерест при осуществлении промышленного рыболовства.

Как следует из протокола, по итогам обсуждения принято решение с 16 августа запретить промышленный лов лососей на группе водных объектов, относящихся к Анадырском лиману. Это реки Анадырь, Великая и Канчалан, горло Анадыря, сам лиман и прилегающий залив Онемен.

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