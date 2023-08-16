Наука отмечает сокращение уловов скумбрии

На 14 августа российский флот освоил в общей сложности 82 977 тонн сардины-иваси и 8 671 тонну скумбрии. Отраслевая наука отмечает, что уловы скумбрии значительно уступают показателям предыдущих лет.

Очередной обзор пелагической путины — на 14 августа — подготовил Тихоокеанский филиал ВНИРО, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно информации ТИНРО, на эту дату промыслом сардины и скумбрии пелагическими тралами занимались 10 средне- и крупнотоннажных судов под российским флагом. Лов ведется на траверзе проливов Фриза и Буссоль.

Уловы сардины высокие, максимальный суточный вылов у отдельных судов достигал 450 тонн, за неделю освоено 7168 тонн. А вот уловы скумбрии — очень низкие, отмечают в филиале. Они значительно уступают показателям 2021-2022 гг., не превышают 3 тонн в сутки, за неделю добыто 16 тонн.

В открытых водах на сардине и скумбрии работает 70-100 единиц иностранного флота, в основном китайского.

Сайру ловят 60-100 зарубежных судов, преимущественно под флагами Тайваня и КНР. По информации специалистов, на первую декаду августа вылов сайры иностранным флотом составил 33621 тонну, что значительно превышает уровень прошлого года (14342 тонны).

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