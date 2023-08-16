«Тихоокеанский плавучий университет» отправился вдоль побережья Камчатки

Научно-образовательная экспедиция по дальневосточным морям на НИС «Профессор Мультановский» вышла в рейс из Петропавловска-Камчатского. Запланированы исследования в области морской биологии, геологии, экологии и биооптики.

В Петропавловске-Камчатском стартовала морская экспедиция «Тихоокеанский плавучий университет». В ней участвуют 46 студентов и научных руководителей со всей страны. Продолжительность рейса составит 36 дней, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства края.

Судно пройдет вдоль восточного побережья Камчатки к южной оконечности полуострова, далее по западному побережью — в акваторию Охотского моря, оттуда через Японское море — во Владивосток.

Рейс организован Институтом Мирового океана ДВФУ совместно с Дальневосточным региональным научно-исследовательским гидрометеорологическим институтом при поддержке Минобрнауки, Росгидромета и координационного центра «Плавучего университета» на базе МФТИ.

Задачи экспедиции — вовлечение студентов в науку, погружение их в полевые исследования для подготовки квалифицированных кадров. Отмечено, что многие данные будут собираться впервые. Запланированы работы в области морской биологии, морской геологии, морской экологии и биооптики. Результаты будут представлены в научных публикациях и на конференциях.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews