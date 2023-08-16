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Заведующий лабораторией экологии промысловых популяций и оценки запасов АтлантНИРО Николай ТИМОШЕНКО и заведующий сектором экспедиционных исследований, к.г.н. Дмитрий ЧУРИН. Фото пресс-службы филиала

Рабочая группа ФАО дала рекомендации по африканской рыбе

Российские специалисты приняли участие в заседаниях Рабочей группы ФАО по оценке запасов мелких пелагических рыб Северо-Западной Африки (SPWG). Были даны рекомендации по сардине, сардинелле, ставриде, скумбрии.

Рабочая группа собиралась с 19 по 28 июля в испанском Санта-Крус-де-Тенерифе в смешанном формате (очном и режиме видеоконференции). В заседаниях участвовали более 20 специалистов из России, Гамбии, Евросоюза, Мавритании, Марокко, Сенегала, Испании, Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО). РФ по видеосвязи представляли сотрудники Атлантического филиала ВНИРО Николай Тимошенко и Дмитрий Чурин.

Общая цель рабочей группы состояла в оценке состояния запасов мелких пелагических рыб и разработке рекомендаций по управлению рыболовством в регионе. Как сообщили Fishnews в пресс-службе АтлантНИРО, оценивались сардина (Sardina pilchardus), сардинелла (Sardinella aurita и Sardinella maderensis), ставрида (Trachurus trecae, Trachurus trachurus и Caranx rhonchus), скумбрия (Scomber colias), анчоус (Engraulis encrasicolus) и этмалоза (Ethmalosa fimbriata) в районе между южной границей Сенегала и северной атлантической границей Марокко. Также рассматривалось рыболовство в районе Канарских островов.

Резюме оценок и рекомендаций по управлению

По результатам 2022 г. запас сардины считается не полностью используемым. Прогнозы показывают, что запас может выдержать небольшое увеличение вылова. Однако средний размер рыбы имеет общую тенденцию к снижению, поэтому необходимо проявлять бдительность при эксплуатации ресурса.

В отношении сардинеллы различные модели указывают на то, что запас круглой сардинеллы находится в критическом состоянии, характеризуется чрезмерной эксплуатацией. Группа повторяет рекомендации предыдущих лет и выступает за существенное и немедленное сокращение промусилия и смертности. Что касается плоской сардинеллы, то уровень промысловой смертности за последние три года был очень высоким. Группа рекомендует уменьшить направленное на эту рыбу промысловое усилие. Рекомендуется сохранить запрет на использование сардинеллы для производства рыбной муки в Мавритании и распространить его на весь субрегион.

Запасы ставриды используются полностью. Это указывает на улучшение состояния ресурсов, которые подвергались чрезмерной эксплуатации в 2021 г. Позитивная динамика связана с улучшением индексов биомассы и пополнения в 2022 г. Группа в течение нескольких лет наблюдает значительный промысел молоди, еще не достигшей половозрелости, и рекомендует введение неотложных мер по снижению промысловой смертности молоди.

Запас скумбрии используется полностью. Биомасса увеличилась, а уловы с 2020 г. демонстрируют тенденцию к снижению. Уровень пополнения в 2022 г. выше среднего исторического значения. Группа в течение нескольких лет наблюдает значительный промысел не достигшей зрелости молоди и рекомендует принять основанные на научных данных срочные меры по снижению промысловой смертности этой уязвимой части запаса для повышения его биологической продуктивности.

Перспективы для российского рыболовства сохраняются

В АтлантНИРО обратили внимание, что материалы филиала составили значительную часть использованных данных. Для скумбрии и для обоих видов ставрид в основе как продукционных, так и аналитических программ были показатели производительности траулеров России.

Делегация приняла участие в оценках состояния запасов в рамках подгрупп по скумбрии и ставридам. Российские специалисты указали на недостатки в обобщении первичных материалов по ставридам в актуальных и ретроспективных наборах данных. Сделано сообщение о результатах съемок пополнения, индексы которых либо непосредственно участвовали в расчетах, либо учитывались при формулировании выводов о состоянии запасов.

SPWG рекомендовала усилить присутствие научных наблюдателей на промысловых судах в районе Северо-Западной Африки для обеспечения отбора биологических проб. Следует выполнять рекомендацию группы относительно продолжения акустических съемок и съемок пополнения, отметили в АтлантНИРО.

В филиале подчеркнули: финальные рекомендации группы сохраняют перспективы участия отечественного флота в промысловой эксплуатации пелагических рыб региона.

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Fishnews

  • Заведующий лабораторией экологии промысловых популяций и оценки запасов АтлантНИРО Николай ТИМОШЕНКО и заведующий сектором экспедиционных исследований, к.г.н. Дмитрий ЧУРИН. Фото пресс-службы филиала
  • Доля видов в уловах в регионе Северо-Западной Африки в 2022 г. Изображение предоставлено пресс-службой АтлантНИРО
  • Вылов в тоннах по субрегиону. Таблица предоставлена пресс-службой АтлантНИРО
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