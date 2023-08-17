Вопрос «прописки» работников помешал получить участки для любительской рыбалки

На Камчатке компании было отказано в допуске к конкурсу по распределению четырех участков для организации любительской рыбалки. Арбитраж подтвердил правомерность отказа, поскольку поданные на торги документы содержали недостоверную информацию.

Суд установил, что Северо-Восточное теруправление Росрыболовства мотивировало отказ отсутствием документов, подтверждающих среднюю численность работников заявителя, которые были зарегистрированы в Камчатском крае.

Из пояснений представителя компании (зарегистрированной в Хабаровском крае) следовало, что на момент подачи заявок указанные в справке лица фактически не были зарегистрированы на территории Камчатки. Число людей было рассчитано с учетом необходимости количества работников — по 124 человека на каждый лот. Камчатскую «прописку» им предполагалось организовать в случае победы на конкурсе, сообщили Fishnews в пресс-службе краевого арбитража.

Между тем по факту в представленных справках говорилось об уже зарегистрированных на Камчатке работниках.

По мнению суда, претендент несет ответственность за полноту и достоверность сведений, содержащихся в конкурсной заявке. Компании на стадии подачи заявок следовало представить документы, подтверждающие отсутствие у него соответствующих работников, зарегистрированных на территории Камчатского края с указанием о предполагаемом наличии таких работников в будущем, отметили в арбитраже.

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