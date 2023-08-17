В Санкт-Петербурге создают кластер для подготовки рыбоводов

На базе Санкт-Петербургского морского рыбопромышленного колледжа планируют создать образовательно-производственный кластер «Индустриальная цифровая аквакультура». Его партнерами станут рыбоводные компании.

Предполагается интеграция колледжа (филиала Калининградского государственного технического университета) и отраслевых предприятий. Кластер создается в рамках федерального проекта «Профессионалитет» государственной программы «Развитие образования».

В церемонии подписания соглашения о партнерстве участвовали представители колледжа и КГТУ, а также рыбоводных предприятий, Ассоциации форелеводов Карелии, Северо-Западного теруправления Росрыболовства (СЗТУ).

В этом году колледж выиграл грант в 100 млн рублей в конкурсе проекта «Профессионалитет», сообщили Fishnews в пресс-службе СЗТУ. Полученное финансирование планируется потратить на совершенствование и модернизацию материально-технической, учебной и производственной инфраструктуры.

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