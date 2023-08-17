Россия обязалась защищать Каспий от загрязнения с берега

Правительство РФ ратифицировало протокол по защите Каспийского моря от загрязнения из наземных источников и в результате осуществляемой на суше деятельности.

Опубликовано соответствующее распоряжение кабмина, сообщает корреспондент Fishnews. Напомним, протокол к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря (Тегеранской конвенции) был подписан в декабре 2012 г. в Москве представителями России, Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркменистана.

Цель документа — предотвращать, снижать, контролировать и в максимально возможной степени устранять загрязнение морской среды из наземных источников и в результате деятельности на суше.

Согласно протоколу, стороны конвенции должны принять региональные и (или) национальные планы действий по контролю за источниками загрязнения, установить предельные величины выброса для соответствующих веществ. Также предусмотрено использование наилучших технологий и природоохранных практик, применение экологически обоснованной технологии.

Прикаспийские государства должны принять стандарты или критерии по протяженности, глубине и расположению трубопроводов для прибрежных водовыпусков, требования к выбросам, требующим раздельной очистки, критерии качества морской воды, необходимого в том числе для защиты биоресурсов.

Кроме того, в протоколе прописано создание баз данных — о состоянии морской среды и прибрежных районов Каспийского моря и о поступлении загрязняющих веществ из наземных источников.

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