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В Краснодаре обсудили вопросы развития Азовского побережья. Фото пресс-службы администрации края

Для развития Приазовья напишут комплексную стратегию

Стратегию развития Азовского побережья разрабатывают по поручению президента России. Документ будет включать комплексный пакет мер по стимулированию экономики, в том числе рыболовства.

Вопрос обсудили на совещании в администрации Краснодарского края. Подготовкой стратегии занимается АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» совместно с госкорпорацией «ВЭБ.РФ», Российской академией наук, представителями власти, бизнеса, главами муниципалитетов.

Задача команды — разработать дорожную карту, обозначить проблемные вопросы, сформировать комплексный пакет мер по развитию Азовского бассейна. В том числе в вопросах транспортной доступности, туристической инфраструктуры, рыболовства, аграрного сектора, промышленности и экологии, сообщили Fishnews в пресс-службе региональной администрации.

«Первый такого рода документ, который потом будет наполняться новыми мероприятиями, программами. Мы сможем использовать различные инструменты и меры поддержки, в том числе федеральные, для достижения поставленных целей и задач», — отметил первый вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась. Стратегию планируют сформировать до октября.

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