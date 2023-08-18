Российские уловы к середине августа остаются в плюсе

Отечественные предприятия к 17 августа освоили более 3,5 млн тонн рыбы и морепродуктов, на 13% превысив уровень прошлого года. На Дальний Восток приходится вылов свыше 2,7 млн тонн (+18,7%).

Минтая в Дальневосточном бассейне наловили более 1,5 млн тонн, что на 96,6 тыс. тонн больше показателя за аналогичный период 2022 г. Трески поймали 86,6 тыс. тонн, сельди — 252,6 тыс. тонн, камбалы — 52,3 тыс. тонн, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Северном бассейне общий объем добычи водных биоресурсов составил 317,8 тыс. тонн. На промысле трески вылов достиг 191,8 тыс. тонн, пикши освоено 53,7 тыс. тонн (+2,1 тыс. тонн), мойвы — 23 тыс. тонн (+0,4 тыс. тонн).

В Западном бассейне рыбаки поймали 56 тыс. тонн, что на 4,6 тыс. тонн выше уровня прошлого года. Шпрота освоили 32 тыс. тонн (+2,6 тыс. тонн), балтийской сельди — 18,4 тыс. тонн (+2,1 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском бассейне общий объем добычи ВБР достиг 24,7 тыс. тонн. 8,5 тыс. тонн из них приходится на хамсу.

В Волжско-Каспийском бассейне наловили 55,1 тыс. тонн, что на 7,1 тыс. тонн больше результата на отчетную дату 2022 г. Уловы кильки составили 24,8 тыс. тонн (+6,3 тыс. тонн), частиковых видов рыб — 12,8 тыс. тонн (+0,1 тыс. тонн).

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл в общей сложности 345,6 тыс. тонн. Это на 22,7 тыс. тонн выше уровня прошлого года.

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