Рыбоводный участок «Удачный» разыграют на торгах

В Иркутской области на аукцион выставили участок под индустриальную аквакультуру площадью 2,8 га. Заявки от желающих получить акваторию будут приниматься до 18 сентября.

Торги организует Ангаро-Байкальское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно документации, рыбоводный участок «Удачный» расположен в Усолье-Сибирском на Ангаре. Стартовая цена РВУ — 896 рублей.

Аукцион планируют провести 22 сентября в Иркутске. С победителем заключат договор на 10 лет на условиях совместного водопользования.

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