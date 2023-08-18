Ученые хотят пополнить рацион рыб инновационными продуктами

Российская академия наук поддержала грантом проект по разработке новых синбиотических препаратов для аквакультуры. Объем финансирования составит 120 млн рублей.

Проект «Стратегия молекулярной аквакультуры в разработке новых синбиотических препаратов для улучшения здоровья и качества рыбы» реализует Донской государственный технический университет (ДГТУ) совместно с Южным научным центром Российской академии наук (ЮНЦ РАН). Руководить работой будет профессор Исследовательского университета Малайзии, PhD Мин-Тзе Лионг.

Синбиотические препараты — это инновационная группа биопрепаратов со сбалансированной комбинацией полезных микроорганизмов, состоящих одновременно из пребиотиков и пробиотиков.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ДГТУ, основные задачи проекта — создание эффективных и экологически чистых синбиотических препаратов и новых кормовых добавок, снижение экологической нагрузки в процессе их производства, повышение продуктивности объектов аквакультуры, улучшение здоровья рыбы и снижение угроз здоровью потребителя.

«Разработка стратегии молекулярной аквакультуры заключается в создании и валидации системы молекулярных маркеров для оценки состояния культивируемых объектов. Она ляжет в основу создания новых экологически чистых синбиотических препаратов и кормов для рыб», — рассказала Мин-Тзе Лионг.

По ее словам, результаты разработки позволят обеспечить безопасность продукции аквакультуры на разных этапах онтогенеза, увеличить прирост биомассы рыбы и получить экологически чистую продукцию.

«В процессе реализации проекта будет создана уникальная научно-прикладная образовательная база молекулярной аквакультуры, служащая для изучения влияния пробиотиков и биологически активных препаратов природного происхождения на биохимию и физиологию аквакультур — как в животных моделях, так и на аквакультурах сельскохозяйственного значения», — отметил декан факультета «Агропромышленный» ДГТУ, к.т.н., доцент Дмитрий Рудой.

Всего в работе планируется задействовать 30 профильных специалистов. Срок реализации гранта — четыре года. Выделенные средства пойдут на приобретение оборудования и материалов для исследований, а также на проведение Школы молодых ученых.

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