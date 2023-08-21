Рыбаков в ОСМ ждут особые доверенности
Отраслевая система мониторинга с 1 сентября будет работать с машиночитаемыми доверенностями, сообщили в ЦСМС. Такой формат серьезно упростит рыбопромышленным предприятиям подачу документов для электронного получения услуг, отметили в учреждении.
Специалисты Центра системы мониторинга рыболовства и связи разрабатывают сервис проверки машиночитаемых доверенностей при подписании документов от имени юридического лица на портале ГИС «Отраслевая система мониторинга» и ПК «Электронный рыболовный журнал».
Машиночитаемая доверенность, или МЧД, — это электронная форма бумажной доверенности, подписанная квалифицированной электронной подписью (КЭП) руководителя организации или индивидуального предпринимателя, рассказали Fishnews в пресс-службе ЦСМС.
Машиночитаемая доверенность позволяет сотрудникам представлять интересы компании в электронном документообороте с госорганами и контрагентами.
Машиночитаемая доверенность приходит на смену квалифицированным сертификатам юридического лица. Для того, чтобы подготовиться к новым правилам работы с электронной подписью переходный период продлен до 31 августа 2024 г.
Квалифицированные сертификаты на сотрудников юридического лица будут действовать в этот период до истечения их срока. С 1 сентября 2023 г. новые сертификаты выдаваться не будут.
Как отметили в учреждении, до 1 сентября 2023 года важно:
- проверить срок действия сертификата юридического лица для сотрудников;
- продлить его, если он заканчивается до 31 августа 2023 г.;
- сотрудникам получить сертификат физического лица, оформить МЧД.
Ознакомиться с единым форматом МЧД и дополнительной информацией можно на портале «Госуслуги».
Введение машиночитаемой доверенности существенно упростит рыбопромышленным компаниям подачу заявлений и оформление документов на портале «Госуслуги», в том числе для получения услуг Росрыболовства в электронном виде, подчеркнули в ЦСМС.
Оформить доверенность для работы на «Госуслугах» можно начиная с 1 сентября 2023 г. на вкладке «Доверенности и доступы» в личном кабинете организации.
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