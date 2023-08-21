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Рыболовные суда на Курилах. Фото предоставлено ЮКРК

Рыбаков в ОСМ ждут особые доверенности

Отраслевая система мониторинга с 1 сентября будет работать с машиночитаемыми доверенностями, сообщили в ЦСМС. Такой формат серьезно упростит рыбопромышленным предприятиям подачу документов для электронного получения услуг, отметили в учреждении.

Специалисты Центра системы мониторинга рыболовства и связи разрабатывают сервис проверки машиночитаемых доверенностей при подписании документов от имени юридического лица на портале ГИС «Отраслевая система мониторинга» и ПК «Электронный рыболовный журнал».

Машиночитаемая доверенность, или МЧД, — это электронная форма бумажной доверенности, подписанная квалифицированной электронной подписью (КЭП) руководителя организации или индивидуального предпринимателя, рассказали Fishnews в пресс-службе ЦСМС.

Машиночитаемая доверенность позволяет сотрудникам представлять интересы компании в электронном документообороте с госорганами и контрагентами.

Машиночитаемая доверенность приходит на смену квалифицированным сертификатам юридического лица. Для того, чтобы подготовиться к новым правилам работы с электронной подписью переходный период продлен до 31 августа 2024 г.

Квалифицированные сертификаты на сотрудников юридического лица будут действовать в этот период до истечения их срока. С 1 сентября 2023 г. новые сертификаты выдаваться не будут.

Как отметили в учреждении, до 1 сентября 2023 года важно:

- проверить срок действия сертификата юридического лица для сотрудников;

- продлить его, если он заканчивается до 31 августа 2023 г.;

- сотрудникам получить сертификат физического лица, оформить МЧД.

Ознакомиться с единым форматом МЧД и дополнительной информацией можно на портале «Госуслуги».

Введение машиночитаемой доверенности существенно упростит рыбопромышленным компаниям подачу заявлений и оформление документов на портале «Госуслуги», в том числе для получения услуг Росрыболовства в электронном виде, подчеркнули в ЦСМС.

Оформить доверенность для работы на «Госуслугах» можно начиная с 1 сентября 2023 г. на вкладке «Доверенности и доступы» в личном кабинете организации.

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