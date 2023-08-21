Наука проверит скопления иваси

Группа ученых на борту НИС «Дмитрий Песков» в августе-сентябре выполнит поиск скоплений сардины-иваси в Японском море и прикурильских водах. Собранные данные позволят уточнить рекомендации по регулированию пелагической путины.

Научно-исследовательское судно «Дмитрий Песков» отправилось в очередной рейс из Владивостока. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), участники экспедиции планируют собрать актуальную информацию о скоплениях дальневосточной сардины (Sardinops melanostictus) в период нагульных миграций. Это позволит проверить достоверность путинного прогноза, в котором отмечалась тенденция к росту запасов иваси в тихоокеанских водах Курильских островов.

Шестеро сотрудников Тихоокеанского филиала ВНИРО в августе-сентябре выполнят тралово-акустические работы по поиску скоплений сардины-иваси в подзоне Приморье от залива Петра Великого до мыса Олимпиады, а также в Северо-Курильской и Южно-Курильской подзонах. Ученые будут производить контрольные траления и исследования для оценки численности и биологического состояния рыб.

Данные мониторинга позволят актуализировать прикладные рекомендации по регулированию и повышению эффективности промысла пелагических видов рыб в Дальневосточном бассейне.

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