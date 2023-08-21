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На полуострове Канин в Ненецком автономном округе в ходе авиарейда задержали двоих нелегальных рыбаков. Фото пресс-службы правительства НАО

Канин хотят защитить от браконьеров

На полуострове Канин в Ненецком автономном округе после обращений оленеводов провели авиарейд против нелегальных рыбаков. Были задержаны двое нарушителей, которые вели промысел, перекрывая русла рек ставными сетями.

В рейде участвовали сотрудники региональных департамента природных ресурсов экологии и АПК и центра природопользования совместно с пограничниками и полицейскими, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства НАО. Как рассказал на совещании у губернатора руководитель департамента Альберт Чабдаров, нарушения выявили в районе устьев рек Большая Бугряница и Сальница.

«Изъяты незаконно выловленные водные биологические ресурсы – атлантический лосось, горбуша, голец, а также орудия ловли. Всего из акватории рек и прибрежной зоны Белого моря изъято 12 рыболовных сетей общей длиной более 300 метров. В отношении двух жителей Архангельской области начата проверка», — отметил Альберт Чабдаров.

Губернатор Юрий Бездудный подчеркнул, что в отношении браконьеров должны быть применены самые жесткие санкции.

«Эти рейды мы организовали после жалоб оленеводов на бесконтрольный поток браконьеров на Канин. Благодаря таким мероприятиям мы защищаем нашу хрупкую арктическую природу от недобросовестных рыбаков, которые фактически истребляют ценную рыбу и ущемляют оленеводов. Поручаю и в дальнейшем проводить такие рейды, тем более они показывают свою эффективность», — распорядился глава региона.

Также во время рейда взяли несколько проб почвы и воды для проведения соответствующих лабораторных химических исследований.

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