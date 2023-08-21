Новости
Служба рыболовства Национального управления океанографии и атмосферных исследований США (NOAA Fisheries) рекомендовала выделить 106 млн долларов на 16 проектов по восстановлению популяций лосося. Фото пресс-службы NOAA Fisheries

США выделили средства на помощь лососям

В Соединенных Штатах администрация президента Джо Байдена объявила о направлении более 300 млн долларов на проекты по восстановлению популяций лосося и улучшению условий для прохода красной рыбы по рекам.

Служба рыболовства Национального управления океанографии и атмосферных исследований США (NOAA Fisheries) рекомендовала выделить 106 млн долларов из Фонда восстановления лосося на тихоокеанском побережье (Pacific Coastal Salmon Recovery Fund, PCSRF). Эти средства предлагается направить на финансирование 16 проектов по восстановлению популяций красной рыбы западного побережья и Аляски, пишет портал Seafood Source.

Кроме того, Федеральное управление автомобильных дорог Министерства транспорта США (FHWA) выделило 196 млн долларов на ремонт или снос 169 водопропускных сооружений. Таким образом планируется облегчить рыбе проход по рекам, сообщает корреспондент Fishnews.

По мнению регионального управляющего NOAA на западном побережье Дженнифер Куан (Jennifer Quan), целевое финансирование подоспело в очень важный момент: изменение климата оказывает все большее воздействие на окружающую среду. Она пообещала, что каждый выделенный доллар будет потрачен на улучшение условий обитания лососей.

Согласно информации Министерства торговли Соединенных Штатов, 16 проектов помогут 28 видам лососевых, внесенным в список исчезающих. 34 млн долларов выделят согласно закону об инфраструктуре, еще 7,5 миллионов — по закону о снижении инфляции. Оставшиеся 64 млн долларов будут получены в рамках ежегодных ассигнований, приводит цифры Seafood Source.

Выделяемые Минтрансом 59 грантов будут распределены между штатами, в том числе целевые средства направят руководству 14 индейских племен.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: лососьсша
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

По лососевым участкам предстоит большая работа

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Мы нацелены на то, чтобы в развитие отрасли шли инвестиции

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Людмила ТАЛАБАЕВА

Труд рыбака заслуживает глубокого уважения

Все материалы

Интервью

Капитан ЛСС «Справедливый» Сергей ТОМИЛИН

Капитан ледокольного спасательного судна «Справедливый»

Сергей ТОМИЛИН

Каждая спасательная операция сложна по-своему

Генеральный директор РК «Восток-1» Александр САЙФУЛИН. Фото пресс-службы компании

Генеральный директор РК «Восток-1»

Александр САЙФУЛИН

Глубоководный промысел обеспечил России сырьевую базу на десятилетия

Руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей ДАЛЬНОВ

Руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка

Андрей ДАЛЬНОВ

Рыбе нужны хорошие истории

Генеральный директор компании «Колд Трейд» Павел КЛИМЕНКО

Генеральный директор компании «Колд Трейд»

Павел КЛИМЕНКО

Выполним любой заказ в промышленном холодоснабжении

Все интервью

Личное мнение

Управляющий директор, главный технолог Рыбозавода «Байкал» Юлия БРАТЕНЬКОВА

Управляющий директор и главный технолог Рыбозавода «Байкал»

Юлия Братенькова

В сырье мы ценим качество, а в поставщиках — стабильность

Руководитель кадровой службы группы компаний «Антей» Наталья БАБУРКИНА. Фото предоставлено пресс-службой холдинга

Руководитель кадровой службы группы компаний «Антей»

Наталья БАБУРКИНА

Экипаж каждого судна — это маленькое государство

Все материалы

Крупным планом

Фестиваль Ульджин

От K-FISH до фестиваля русского краба: популяризация морепродуктов по-южнокорейски

Все больше документов, необходимых предприятиям рыбной промышленности, можно оформить через портал государственных услуг. Фото предоставлено ЮКРК

На промысел — через «Госуслуги»

Ритейл рыбы и морепродуктов является конкурентным и динамичным сегментом торговли

Попались сети: ритейл — инструмент и цель развития рыбной отрасли

В 2022 г. свыше 551 тыс. особей трепанга отправились в естественную среду

Сахалин и Курилы пробуют марикультуру

События

До товарного размера мохнаторукий краб вырастает всего за два-три года. Фото предоставлено Сергеем Масленниковым

Мохнаторукому крабу готовят дорогу на аквафермы России

Первый выпуск цеха на Шкотовке — почти 1,7 млн сеголетков кеты

Лососевый «дебют» состоялся на Шкотовке

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2023 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.