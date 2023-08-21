США выделили средства на помощь лососям

В Соединенных Штатах администрация президента Джо Байдена объявила о направлении более 300 млн долларов на проекты по восстановлению популяций лосося и улучшению условий для прохода красной рыбы по рекам.

Служба рыболовства Национального управления океанографии и атмосферных исследований США (NOAA Fisheries) рекомендовала выделить 106 млн долларов из Фонда восстановления лосося на тихоокеанском побережье (Pacific Coastal Salmon Recovery Fund, PCSRF). Эти средства предлагается направить на финансирование 16 проектов по восстановлению популяций красной рыбы западного побережья и Аляски, пишет портал Seafood Source.

Кроме того, Федеральное управление автомобильных дорог Министерства транспорта США (FHWA) выделило 196 млн долларов на ремонт или снос 169 водопропускных сооружений. Таким образом планируется облегчить рыбе проход по рекам, сообщает корреспондент Fishnews.

По мнению регионального управляющего NOAA на западном побережье Дженнифер Куан (Jennifer Quan), целевое финансирование подоспело в очень важный момент: изменение климата оказывает все большее воздействие на окружающую среду. Она пообещала, что каждый выделенный доллар будет потрачен на улучшение условий обитания лососей.

Согласно информации Министерства торговли Соединенных Штатов, 16 проектов помогут 28 видам лососевых, внесенным в список исчезающих. 34 млн долларов выделят согласно закону об инфраструктуре, еще 7,5 миллионов — по закону о снижении инфляции. Оставшиеся 64 млн долларов будут получены в рамках ежегодных ассигнований, приводит цифры Seafood Source.

Выделяемые Минтрансом 59 грантов будут распределены между штатами, в том числе целевые средства направят руководству 14 индейских племен.

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