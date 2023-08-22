Сибирякам вынесли приговор за браконьерскую пелядь

В Омской области двух местных жителей осудили за нелегальный вылов более 1 тыс. экземпляров пеляди. По данным правоохранителей, нанесенный ущерб превысил миллион рублей.

Исилькульский городской суд признал фигурантов виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе областной прокуратуры, 20 августа прошлого года злоумышленники незаконно добыли 1,1 тыс. пелядей при помощи ставных сетей на озере Камышлово. Деятельность браконьеров пресек рыбинспектор.

Суд назначил мужчинам наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год шесть месяцев. Также осужденных обязали возместить в полном объеме причиненный ущерб, лодку постановлено конфисковать в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.

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