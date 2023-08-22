В Питере обсудят продвижение российской рыбы на китайском рынке

В Санкт-Петербурге в рамках Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий 27 сентября планируется провести круглый стол «Выход и работа на рынке Китая под российским брендом».

Мероприятие организует Федеральное агентство по рыболовству, модератором выступит китаевед и публицист Николай Вавилов.

«Дискуссия затронет вопросы барьеров, преференций для российских поставщиков, участники обсудят необходимые шаги для развития бренда на китайском рынке», — рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В ведомстве напомнили, что КНР — крупнейший партнер России в области торговли рыбной продукции. Именно сейчас, в постковидных условиях и с модернизированной переработкой, своевременно выходить на внутренний рынок Китая с готовым продуктом для потребителя, подчеркнули в ФАР.

VI Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia) пройдут в Санкт-Петербурге с 27 по 29 сентября.

Медиахолдинг «Фишньюс» — генеральный отраслевой информационный партнер мероприятий.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews