На Колыме лососю добавили проходных дней

В Магаданской области увеличено количество дней для пропуска лососей на нерестилища при любительском и традиционном рыболовстве. Ограничения действуют в акваториях восточной части Тауйской губы, промышленная добыча там запрещена.

Комиссия по регулированию промысла анадромных видов рыб в Магаданской области приняла решение увеличить количество дней для пропуска производителей лососей на нерестилища в восточной части Тауйской губы (Охотское море). Ограничения рыболовства действуют с 21 августа на акватории бухты Веселая, бухты Гертнера, залива Одян и впадающих в них рек, включая реки Ола и лиман, побережье в районе Нюкли и косы.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства, промышленное рыболовство на этих водоемах запрещено полностью. Рыбакам-любителям и представителям коренных малочисленных народов ловить разрешено в пятницу, субботу и воскресенье до 11 сентября.

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