Водоросль из устья Оби может стать инструментом экомониторинга

Новый вид диатомовых микроводорослей обнаружили российские ученые в Карском море. В перспективе этот вид может стать объектом для экологического мониторинга и оценки воздействия человека на окружающую среду.

Новый вид назвали Fragilaria shirshovii — в честь одного из первых исследователей Арктики академика Петра Ширшова. Исследование с описанием микроводоросли поддержаны грантом Российского научного фонда, сообщили Fishnews в пресс-службе РНФ. Результаты опубликованы в журнале Diversity.

Диатомовые водоросли — наиболее разнообразная группа микроводорослей, встречающаяся в водных, наземных и воздушных средах. Их видовое разнообразие и численность в значительной степени зависят от качества воды. Однако чтобы своевременно выявить проблемы в той или иной экосистеме, нужно точно знать видовой состав микроводорослей, отмечают специалисты.

Род диатомовых водорослей Fragilaria распространен по всему миру в морях и пресных водоемах. Эти микроводоросли играют важную роль в экосистемах, поскольку служат питанием для многих живых организмов, а также могут быть индикаторами экологических особенностей среды в условиях меняющегося климата и растущей антропогенной нагрузки.

Ученые из Института физиологии растений имени К.А. Тимирязева РАН обнаружили Fragilaria shirshovii в устье реки Обь. Авторы проанализировали пробы поверхностного слоя воды (с глубины 0,5–1,0 м), которые были взяты в рамках научно-образовательной программы «Плавучий университет». Затем исследователи получили чистую лабораторную культуру микроводорослей. Оказалось, что они принадлежат к виду, который по своим морфологическим и генетическим признакам отличается от ранее известных.

«В арктических условиях, где среда активно изменяется под влиянием потепления климата и хозяйственной деятельности человека, изучение биоразнообразия микроводорослей позволит совершенствовать методы экологического мониторинга», — подчеркнул руководитель проекта, старший научный сотрудник института Николай Лобус.

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