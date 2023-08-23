«Красная» путина перевалила за экватор с богатыми уловами

Вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке составил более 545 тыс. тонн, отмечают в Росрыболовстве. По данным ведомства, показатель на 16,4% выше уровня аналогичного нечетного 2021 г. и в 2,7 раза выше уровня прошлого года.

«Путина преодолела экватор, интенсивность промысла ожидаемо снижается, тем не менее, сейчас первоначальный прогноз по итогу промысла в 512 тыс. тонн существенно превышен», — обратили внимание в федеральном агентстве.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ведомства, традиционно лидируют предприятия Камчатки, которые освоили более 475 тыс. тонн красной рыбы (+12,5% к уровню 2021 г.). Это составляет около 87% всего дальневосточного вылова лососевых.

В Сахалинской области уловы достигли 32 тыс. тонн, вдвое превысив показатель на отчетную дату 2021 г. Рыбаки Хабаровского края поймали более 20,5 тыс. тонн (+ 39%), Магаданской области — свыше 14 тыс. тонн (+48%). Предприятия Приморья нарастили добычу к уровню 2021 года в 12 раз — со 127,4 тонны до 1,57 тыс. тонн, приводит цифры ФАР.

По его данным, общая загрузка рыбных холодильников в Приморском крае составила 68%. В терминалах для дальнейшего сбыта находится более 77 тыс. тонн свежемороженой рыбопродукции.

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