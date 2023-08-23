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Специалисты Тюменского филиала ВНИРО исследуют нерест сиговых на Северной Сосьве. Фото пресс-службы Госрыбцентра

На Северной Сосьве задержался нерест сиговых

Специалисты Тюменского филиала ВНИРО (Госрыбцентра) исследуют нерестовую миграцию сиговых рыб на реке Северная Сосьва. Отмечено, что в этом году нерест начался позже обычного.

Научные работы ведутся в рамках госмониторинга на собственном судне филиала, которое базируется возле поселка Игрим Березовского района.

Мониторинг состояния нерестовых стад сиговых рыб в бассейне Северной Сосьвы ведется с конца 1970-х гг. Как рассказали Fishnews в пресс-службе Госрыбцентра, в этом году нерест начался на неделю позже обычного. Ученые считают, что причины — жара и сильное обмеление рек Обь-Иртышского бассейна.

Сейчас зафиксирован ход тугуна (сосьвинской селедки) и пеляди, начинает идти сиг-пыжьян. Нерестовые стада чира в Северной Сосьве ожидают к середине сентября.

Исследования проводятся комплексно. Видовой состав рыбы и ее характеристики помогают определить контрольные ловы и полный биологический анализ, который проводится на судне. Ученые фиксируют длину, массу и возраст рыб, наполнение желудочно-кишечного тракта, готовность к нересту. Для оценки количества рыбы, ее концентрации и распределения используют современный гидроакустический комплекс. Съемка эхолотом проводится каждые три часа в разных точках реки.

Экспедицию планируют завершить в конце сентября, а уже весной провести учет покатных личинок. Это позволит получить сведения об их выживаемости и эффективности естественного воспроизводства. Результаты исследований лягут в основу прогноза допустимого вылова сиговых на 2025 г.

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Fishnews

  • Специалисты Тюменского филиала ВНИРО исследуют нерест сиговых на Северной Сосьве. Фото пресс-службы Госрыбцентра
  • Съемка эхолотом проводится каждые три часа в разных точках реки. Фото пресс-службы Госрыбцентра
  • Ученые проводят контрольный лов. Фото пресс-службы Госрыбцентра
  • Работы ведутся на собственном судне вблизи поселка Игрим. Фото пресс-службы Госрыбцентра
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