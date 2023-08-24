НАО организует больше мест для любительской рыбалки

В Ненецком автономном округе планируется создать новые участки для любительского рыболовства. Отмечено, что такой РЛУ в районе деревни Лабожское показал свою востребованность.

«В ходе рабочих поездок часто встречаюсь с рыбаками, они задают вопросы по поводу участков для любительского лова. Мы сделали такой участок в Лабожском, и жители точно знают, у них есть возможность свободно рыбачить. Сейчас запрос идет от жителей других поселков Припечорья с просьбой сделать такие же участки. Такие обращения идут и в личные сообщения, — рассказал на совещании губернатор Юрий Бездудный.

Руководитель департамента природных ресурсов, экологии и АПК региона Альберт Чабдаров отметил, что вопрос создания дополнительных участков обсудили с главами Великовисочного и Пустозерского сельсоветов, а также с представителями рыболовного сообщества, рыбаками-любителями и промышленниками.

Прирабатываются участки в Оксино, Хонгурее, Великовисочном и Каменке, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства НАО.

«В рамках встречи с главой Росрыболовства Ильей Васильевичем Шестаковым договаривались создать еще 10 участков для любительского лова, одобрение на это есть. Сейчас готовим предложения границ этих участков. Они востребованы, реакция от жителей округа очень положительная», — подчеркнул Альберт Чабдаров.

Губернатор поручил ему посоветоваться с рыболовами. «Предлагаю встречаться непосредственно с рыбаками и узнать у них, где создавать участки для любительского лова, а я отработаю с Росрыболовством, чтобы эти участки у нас приняли», — подытожил глава региона.

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