Владивостокские портовики бесперебойно отработали период тайфунов

Сложные погодные условия не повлияли на график Владивостокского морского рыбного порта. С начала августа обработано уже 35 тыс. тонн рыбопродукции навалом.

Разбушевавшаяся стихия не изменила график Владивостокского морского рыбного порта по разгрузке судов с рыбопродукцией в период лососевой путины, сообщили Fishnews в пресс-службе компании.

Сегодня Владморрыбпорт обеспечивает одновременную обработку пяти судов рыбопромыслового и транспортного флота. Продукция выгружается на холодильно-складские комплексы Владивостокского морского рыбного порта и Владивостокского рыбного терминала для дальнейшей отправки в разные регионы страны и в контейнерах на экспорт.

Целая неделя пришлась в августе на тайфуны. Тем не менее с начала месяца Владморрыбпорт уже обработал около 35 тыс. тонн рыбопродукции навалом и продолжает работать в бесперебойном режиме. Из этого объема 30% рыбных грузов отправляются по прямому варианту с борта судна в транспортных средствах — в контейнерах, вагонах и автомобилях.

«Владморрыбпорт соблюдает ритмичность поставок свежих уловов рыбы с Дальнего Востока на внутренний рынок. Рыбные грузы без задержек отправляются железнодорожным транспортом в западные и сибирские регионы РФ в составе ускоренных контейнерных поездов. За август по железной дороге отправлено 11 тыс. тонн рыбных грузов, в том числе 7,5 тыс. тонн в контейнерах», — отметили в пресс-службе.

Кроме перевалки рыбопродукции, предприятие также обеспечивает комплексное межрейсовое обслуживания судов.

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