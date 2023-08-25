Лосось показывает высокие уловы

Вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке уже превысил 550 тыс. тонн. Из общего объема более 472 тыс. тонн приходится на горбушу.

Кеты рыбаки добыли более 37,9 тыс. тонн, нерки — 35,2 тыс. тонн, сообщает корреспондент Fishnews. Остальное — кижуч, чавыча и сима.

В Камчатском крае вылов, по данным на 23 августа, превысил 477 тыс. тонн. Из них на долю горбуши пришлось 418,8 тыс. тонн, нерки — 33,3 тыс. тонн, кеты — 21,6 тыс. тонн. В Сахалинской области общие объемы добычи составили 34,6 тыс. тонн, в том числе 29,8 тыс. тонн горбуши, 2,9 тыс. тонн кеты и 1,3 тыс. тонн нерки.

В Хабаровском крае «красная» путина привнесла в общие результаты отрасли более 21,3 тыс. тонн, в том числе 11,4 тыс. тонн кеты и 9 тыс. тонн горбуши. Магаданская область на отчетную дату поймала более 14,1 тыс. тонн тихоокеанских лососей, включая 12,8 тыс. тонн горбуши и 1,3 тыс. тонн кеты.

В Приморском крае уловы пока по-прежнему на уровне 1,5 тыс. тонн. В Чукотском автономном округе добыто около 1,2 тыс. тонн.

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