Специалисты оценят крабовые запасы на Западной Камчатке

Научно-исследовательское судно ВНИРО «Зодиак» отправилось для мониторинга популяций камчатского и синего крабов в Западно-Камчатской подзоне. Рейс будет проходить в августе — октябре.

В экспедиции участвуют специалисты Центрального института, Тихоокеанского и Камчатского филиалов Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ВНИРО, среди основных задач экспедиции — изучение характера распределения крабов, выявление участков промысловых скоплений, исследование размерно-весового, полового и функционального состава отдельных пространственных группировок, определение сроков наступления и протекания онтогенетических процессов (линька, нерест, и т.п.), учет прилова, определение его видового и количественного состава.

Отмечено, что будут собираться и такие сведения о среде обитания крабов, как корм, хищники, паразиты, конкуренты, условия воспроизводства. При съемке ученые используют краболовные усеченно-конические ловушки.

Полученные данные позволят уточнить ряд промыслово-биологических характеристик крабов, проанализировать распределение их численности и биомассы в промысловых районах Западно-Камчатской подзоны. А также дать оценку состояния запасов для подготовки рекомендаций по объемам общего допустимого улова крабоидов.

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