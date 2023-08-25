В деле о «крышевании» браконьера разбирается следствие

В Камчатском крае возбуждено уголовное дело по факту взяточничества. По версии следствия, инспектор рыбоохраны получил денежное вознаграждение за покровительство нелегальному рыбаку.

Фигурантам инкриминируют преступления, предусмотренные частью 3 статьи 290 УК РФ и частью 3 статьи 291 УК РФ (получение и дача взятки соответственно).

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, в августе в Елизово старший инспектор Северо-Восточного теруправления Росрыболовства получил деньги от местного жителя. По данным правоохранителей, за вознаграждение рыбинспектор не привлекал мужчину к ответственности за незаконную добычу рыбы на реке Авача.

Противоправные действия подозреваемых пресекли сотрудники Камчатского линейного отдела МВД России на транспорте и Росгвардии. Расследование продолжается.

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