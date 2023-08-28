Реку Осётр начали зарыблять стерлядью

В Московской области впервые состоялся выпуск молоди стерляди в реку Осётр. По мнению ученых, в текущем году нужно отправить туда 24 тыс. экземпляров ценной рыбы.

Зарыбление прошло в ходе празднования 877-летия со дня образования города Зарайск. Выпуск контролировали сотрудники Московско-Окского теруправления Росрыболовства. Стерлядь переселили в рамках компенсационных мероприятий — ущерб природе возмещают Объединенная энергостроительная корпорация и АО «Монолитное строительное управление — 1».

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, Осётр относится к водоему высшей категории рыбохозяйственного значения. До строительства плотин, шлюзов и гидроэлектростанций в реку через Оку из Волги заходили на нерест осетровые, из-за чего Осётр и получил свое название. Сейчас эти виды в реке практически исчезли.

В текущем году специалисты филиала по пресноводному рыбному хозяйству Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии впервые разработали рекомендации по допустимому объему выпуска молоди стерляди в Осётр в границах Московской области.

По данным Росрыболовства, в нынешнем году в воды Подмосковья отправят более 110 тыс. штук стерляди. Из них 24 тысячи пополнят запасы реки Осётр.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews