За рыбной молодью Цимлянского водохранилища следят ученые

Специалисты Волгоградского филиала ВНИРО провели первый этап комплексной экспедиции по Цимлянскому водохранилищу. Отмечены успешный нерест и хорошая выживаемость молоди серебряного карася, леща, судака и сазана.

Работы велись с 1 по 7 августа на научно-исследовательском судне «Виктор Климов» в границах Волгоградской и Ростовской областей.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, сотрудники филиала взяли гидробиологические пробы и выполнили траловую съемку. Кроме того, для оценки урожайности рыб на 43 станциях произвели облов прибрежных мелководий 30-метровой мальковой волокушей.

Всего ученые взяли 231 гидробиологическую пробу (39 проб фитопланктона, 39 — зоопланктона, 55 — бентоса и 98 проб на определение хлорофилла) на 39 станциях. Собранный материал позволит оценить условия обитания кормовых гидробионтов в различных экологических зонах водохранилища. Также специалисты измерили температуру и прозрачность воды, содержание в ней кислорода и процент насыщения кислородом, рН, электропроводность и другие параметры. Дополнительно провели сбор 16 бентосных проб на прибрежных зарослевых участках с помощью скребка.

По предварительным данным, ученые оценивают условия для воспроизводства в 2023 г. весенненерестующих фитофильных видов рыб как близкие к оптимальным. Высокая численность в уловах волокуши сеголеток серебряного карася, леща, судака и сазана свидетельствует об успешном нересте и хорошей выживаемости молоди этих промысловых видов, отметили во ВНИРО.

Специалисты связывают такие показатели с многоводностью года, равномерным прогревом воды в период размножения рыб и медленной сработкой уровня водоема в летний период.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews