Рыбоводам предлагают акватории в Оренбургской области

В Оренбургской области на аукцион выставили в общей сложности пять участков для индустриальной и пастбищной аквакультуры. Заявки можно подать до 9 октября.

Торги организует Волго-Камское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно документации, два рыбоводных участка, расположенные на протоке Старый Урал и затоне Ириклинского водохранилища, предназначены для индустриальной аквакультуры. Размеры РВУ — 3,6 и 4,3 га, начальные цены — 2,8 тыс. и 3,3 тыс. рублей соответственно.

Оставшиеся три участка предлагаются под пастбищную аквакультуру. Два РВУ находятся на озерах Большое и Фермерское. Их площадь составляет 3,11 га и 1,06 га, а стартовая стоимость — 24,9 тыс. и 8,5 тыс. рублей соответственно.

Последний участок расположен на Домашкинском водохранилище и имеет самый большой размер — 548 га. Начальная цена лота — 417,6 тыс. рублей.

Аукцион планируют провести 17 октября в Самаре. Все акватории предоставляются на 25 лет.

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