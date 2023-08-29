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Проект Fishnews Online перешел на новую концепцию

Объединяя отрасль: проект Fishnews Online перешел на новую концепцию

Онлайн-конференции Fishnews развиваются как коммуникационная площадка для представителей самых разных направлений рыбной промышленности и связанных с ней отраслей.

На проведение регулярных онлайн-конференций Fishnews перешел в 2020 г.: тогда пандемия ограничила поездки и живое общение, а потребность в быстром обмене информацией в отрасли выросла многократно.

Организация лососевой путины, вопросы инвестквот и крабовых аукционов, оформление экспортных поставок, снятие административных барьеров для предприятий — на онлайн-встречах эксперты обсуждают самые разные темы.

Вскоре на площадке Fishnews Online начал на постоянной основе собираться Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока. Но не только.

«Наш проект уже давно вышел за рамки обсуждения только вопросов рыбодобывающего направления и общения представителей только этой сферы. Все меняются. Мы тоже. Если раньше это была площадка для рыбаков, то теперь она расширяется: к онлайн-конференциям подключаются переработчики, дистрибьюторы рыбной продукции, судостроители, банковский сектор, госорганы. Рыбная отрасль — это большая система, результаты работы которой складываются из разных составляющих. Наш проект будет развиваться как коммуникационная площадка для представителей разных направлений, разных регионов. В этом мы видим для себя дальнейший вектор. Информация — это ценный товар, ради обмена которым стоит тратить время на общение», — рассказал председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард Климов.

«Конференции Fishnews Online всегда очень интересно освещать. Общение специалистов позволяет взглянуть на тему под необычным углом — и журналисту, и самим экспертам. Буквально сегодня была очень насыщенная конференция с представителями Россельхозбанка. Мы, конечно, продолжим делать акцент на качественных публикациях по итогам наших онлайн-встреч. А чтобы читателям было удобно найти такие материалы, все они собраны в рубрике Fishnews Online», — прокомментировала главный редактор интернет-портала Fishnews Маргарита Крючкова.

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