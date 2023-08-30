Путина завершает летнюю фазу

По данным Росрыболовства, к концу августа вылов лососей на Дальнем Востоке достиг 560 тыс. тонн. На фоне снижения интенсивности промысла вниз пошли и цены на доставку рыбопродукции в центральные регионы страны, отметили в ведомстве.

Вылов красной рыбы в полтора раза больше, чем в предыдущем «нечетном» 2021 г., и в два с половиной раза больше, если сравнивать с прошлогодними показателями. Первоначальный прогноз на путину — 512 тыс. тонн — остался далеко позади. Однако интенсивность промысла уже снижается, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Прирост по сравнению с 2021 г. отмечается по всем основным регионам добычи лососевых. На счету предприятий Камчатки уже почти 483 тыс. тонн красной рыбы — 86% общего объема вылова. В Сахалинской области добыто 37,7 тыс. тонн, в Хабаровском крае вылов превысил 22 тыс. тонн, в Магаданской области — 14,3 тыс. тонн, рыбаки Приморского края освоили почти 1,6 тыс. тонн.

По состоянию на 28 августа общая загрузка холодильников по хранению рыбной продукции в Приморье составила 69%. В рыбных терминалах на хранении находится 78,4 тыс. тонн свежемороженой продукции. По информации Росрыболовства, стоимость доставки уловов с Дальнего Востока в центральные регионы России начинает снижаться.

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