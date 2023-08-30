Ученые готовят нормы по выходу продукции при копчении сибирской рыбы

Технологи Тюменского филиала ВНИРО определили нормы отходов, потерь, выхода готовой продукции и расхода сырья при производстве рыбы холодного копчения — пеляди, ряпушки и сига-пыжьяна Западно-Сибирского бассейна.

Опытно-контрольные работы велись на Салехардском комбинате — крупнейшем рыбозаводе Ямала. Количество отходов и потерь определяли при всех технологических операциях: при размораживании, разделке, мойке, посоле, копчении и охлаждении.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, такие исследования на предприятии проводятся в течение последних трех лет. За это время разработаны научно обоснованные нормы выхода соленой пищевой продукции из рыб Западно-Сибирского бассейна.

Аналогичные изыскания — по определению норм выхода пищевой рыбной продукции холодного копчения — также планируется провести на заводе в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре.

Результаты исследований используют для подготовки проекта соответствующей «нормативки».

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