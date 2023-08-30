Осетровые браконьеры подождут приговора под стражей

В Тюменской области суд постановил заключить под стражу двоих членов организованной группы, добывавшей осетровых, еще одна участница ОПГ отправлена под домашний арест. По данным правоохранителей, нанесенный ущерб составил около 60 млн рублей.

Фигурантам инкриминируют преступление, предусмотренное частью 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконная добыча особо ценных водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу РФ, совершенная организованной группой).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе судебной системы Тюменской области, весной и летом этого года злоумышленники по предварительному сговору выловили 139 сибирских осетров и 1390 стерлядей — всего более 400 кг.

Незаконный промысел браконьеры вели на Иртыше вблизи деревни Нижние Аремзяны, улов планировали продать.

Согласно постановлениям суда, под стражей и домашним арестом фигуранты пробудут до 16 октября.

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